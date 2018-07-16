В Москве прогремел взрыв в кафе

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В результате инцидента травмы и ранения получили 12 человек.
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, их жизни находятся вне опасности.
В кафе на Авиационной улице произошел взрыв бытового газа. Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и санитарные вертолеты. Пострадавшие госпитализированы в ожоговые центры Москвы и получают всю необходимую помощь.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 июля 2018 г.
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