В Москве прогремел взрыв в кафе

В результате инцидента травмы и ранения получили 12 человек.



Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, их жизни находятся вне опасности.

В кафе на Авиационной улице произошел взрыв бытового газа. Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и санитарные вертолеты. Пострадавшие госпитализированы в ожоговые центры Москвы и получают всю необходимую помощь.