Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Москве прогремел взрыв в кафе

Пострадало заведение на Авиационной улице

В результате инцидента травмы и ранения получили 12 человек.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, их жизни находятся вне опасности.  

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Трагедия омрачила ликование французов

Бурное празднование победы в ЧМ-2018 привело к нескольким смертям

В Финляндии приняли в штыки встречу Путина и Трампа

Местные жители недовольны беспрецедентными мерами безопасности в столице

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей