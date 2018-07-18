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На Урале убили участницу международного конкурса красоты

Девушка погибла при попытке продать автомобиль

Пропавшая в Магнитогорске 29-летняя местная жительница Ксения Мецгер найдена мертвой. Об этом сообщили в паблике "Вконтакте" "Легион-спас MGN поиск пропавших людей".

Девушка пропала 16 июля после того, как уехала на встречу с клиентом, откликнувшимся на ее объявление о продаже авто. Как позже выяснилось, покупатель ударил ее по голове во время осмотра машины, после чего увез в лес.

URA.RU отмечает, что Мецгер выступала от Челябинска в финале международного конкурса красоты Missis World Russia, в котором участвуют замужние женщины.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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