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В Москве ищут грабителей в масках с крупной суммой

Полиция объявила план "Перехват"

Ограбление произошло в центре столицы. Вооруженная группа ворвалась в микрокредитную организацию и вынесла оттуда около 10 млн рублей.

Как сообщает Telegram-канал "112", преступники скрылись с места на черном "БМВ". Сейчас их разыскивают полицейские.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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