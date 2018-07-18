В Москве ищут грабителей в масках с крупной суммой

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Ограбление произошло в центре столицы. Вооруженная группа
ворвалась в микрокредитную организацию и вынесла оттуда около 10 млн рублей.
Как сообщает Telegram-канал "112", преступники скрылись с места на черном "БМВ". Сейчас их разыскивают полицейские.
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