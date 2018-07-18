В Донецкой области дети массово отравились в лагере

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Почти 100 человек госпитализированы с подозрением на острую
кишечную инфекцию.
Об этом сообщили в главке Госпотребслужбы Украины.
С признаками отравления в больницу поступили 76 детей и 15 взрослых. Врачи поставили предварительный диагноз – острый гастроэнтероколит.
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