В Донецкой области дети массово отравились в лагере

В филиале "Орленка" произошло ЧП

Почти 100 человек госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию.



Об этом сообщили в главке Госпотребслужбы Украины.

С признаками отравления в больницу поступили 76 детей и 15 взрослых. Врачи поставили предварительный диагноз – острый гастроэнтероколит.