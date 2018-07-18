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В Подмосковье задержали набитую антиквариатом фуру из Литвы

Общий вес незаконно ввезенных предметов превысил 3,5 тонны

Подмосковная таможня задержала грузовик, перевозивший из Прибалтики большое количество незадекларированных украшений интерьера.

При досмотре таможенники нашли картины французских, итальянских и турецких художников, мебель и люстры.

"Обнаружено более 180 незадекларированных предметов для украшения интерьера общим весом более 3,5 тонны, в том числе антикварные вещи", – цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня" Федеральную таможенную службу (ФТС).

Из общего числа изъятых предметов 125 представляют культурную ценность. На них наложили арест и отправили на экспертизы для оценки стоимости.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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