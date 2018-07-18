В Подмосковье задержали набитую антиквариатом фуру из Литвы

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Подмосковная таможня задержала грузовик, перевозивший из
Прибалтики большое количество незадекларированных украшений интерьера.
При досмотре таможенники нашли картины французских, итальянских и турецких художников, мебель и люстры.
"Обнаружено более 180 незадекларированных предметов для украшения интерьера общим весом более 3,5 тонны, в том числе антикварные вещи", – цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня" Федеральную таможенную службу (ФТС).
Из общего числа изъятых предметов 125 представляют культурную ценность. На них наложили арест и отправили на экспертизы для оценки стоимости.
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