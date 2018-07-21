В Ленобласти грузовик протаранил автобус с людьми

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Крупная авария произошла во Всеволжском районе Ленинградской области около деревни Хапо-Ое. Ехавший утренним рейсом в Петербург микроавтобус врезался в грузовое авто.
Как пишет Flashnord со ссылкой на очевидцев, в ДТП погибли трое пассажиров маршрутки. Источник агентства в полиции уточнил, что жертвами аварии стали двое мужчин и женщина.
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