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В Ленобласти грузовик протаранил автобус с людьми

Несколько человек погибли

Крупная авария произошла во Всеволжском районе Ленинградской области около деревни Хапо-Ое. Ехавший утренним рейсом в Петербург микроавтобус врезался в грузовое авто.

Как пишет Flashnord со ссылкой на очевидцев, в ДТП погибли трое пассажиров маршрутки. Источник агентства в полиции уточнил, что жертвами аварии стали двое мужчин и женщина.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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