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Перед матчем за Суперкубок между ЦСКА и "Локомотивом" убили фаната

Конфликт случился на московском вокзале

Инцидент произошел в ночь на 27 июля. На Курском вокзале во время стоянки состава, следовавшего из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, на одной из платформ случилась перепалка между двумя компаниями людей.

Как рассказали в управлении СК РФ по столице, завязалась потасовка, в которой 30-летний участник драки получил увечья, несовместимые с жизнью. 

Также в конфликте пострадали еще двое пассажиров, одному из них понадобилась госпитализация. 

"Предварительно инцидент произошел на бытовой почве, а некоторые его участники находились в состоянии алкогольного опьянения", – объяснили произошедшее в ведомстве.

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ рассказали "Росбалту", что участники драки оказались футбольными фанатами.

В Нижнем Новгороде сегодня состоится матч за Суперкубок России между столичными ЦСКА и "Локомотивом".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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