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Опубликовано видео покушения на президента Венесуэлы

Политика атаковали беспилотники со взрывчаткой

Глава Венесуэлы Николас Мадуро пережил покушение на свою жизнь во время публичного выступления, посвященного экономическим проблемам страны.

В Сети появилось видео неудавшегося покушения. На записи видно, что как участники мероприятия устремляют глаза в небо, и за кадром раздаются взрывы. В этот момент охранники подбегают к Мадуро и закрывают его бронежилетами. Президент при этом невозмутимо наблюдает за происходящим.

Позже министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес рассказал, что атака велась с помощью беспилотников, снабженных взрывчаткой.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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