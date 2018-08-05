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В Сочи нашли тело унесенной в море девочки

Продавшую малышку искали сотни людей

Четырехлетнего ребенка обнаружили без признаков жизни в районе пляжа "73-й километр". Об этом сообщили в МЧС.

"Девочку нашли в 11:30 в районе пляжа "73-й километр", в море на удалении 500 метров от берега", – рассказали РИА "Новости" в Южном региональном поисково-спасательного отряде (ЮРПСО).

Ранее в четверг в реку Пластинка упали несколько отдыхающих – мужчину и женщину, а также 15-летнего мальчика и девочку. Взрослых смогли вызволить, однако дети погибли.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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