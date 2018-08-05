Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Альпах разбился пассажирский самолет

На борту могло находится до двух десятков людей

Небольшое воздушное судно Ju-52 врезалось в гору на высоте около 2,5 км, расположенную на территории Швейцарии. На месте происшествия работают спасатели.

Как пишет издание Süddeutsche Zeitung, самолет в прошлом принадлежал военно-воздушным силам Швейцарии, но в последние годы его использовал местный авиаклуб для гражданских "прогулочных" полетов.

На борту Ju-52 могут уместиться 17 пассажиров.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

От исхода "дела Скрипалей" зависит судьба Мэй

Поэтому Лондон давит на полицию в Солсбери и Эймсбери

Украинца с литрами яда задержали в Крыму

Отравляющее вещество было произведено в США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей