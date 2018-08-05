В Альпах разбился пассажирский самолет

На борту могло находится до двух десятков людей

Небольшое воздушное судно Ju-52 врезалось в гору на высоте около 2,5 км, расположенную на территории Швейцарии. На месте происшествия работают спасатели.

Как пишет издание Süddeutsche Zeitung, самолет в прошлом принадлежал военно-воздушным силам Швейцарии, но в последние годы его использовал местный авиаклуб для гражданских "прогулочных" полетов.

На борту Ju-52 могут уместиться 17 пассажиров.



