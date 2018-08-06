Рядом с итальянским аэропортом прогремел взрыв

ЧП произошло в Болонье

Серьезный инцидент случился на трассе, проходящей поблизости от воздушной гавани.



По сведениям очевидцев, на дороге прямо во время движения взорвался грузовик. С места происшествия появились фото.

По предварительным данным, машина перевозила легковоспламеняющиеся вещества, пишет Repubblica. Издание Il Resto del Carlino уточнило, что в районе взрыва был слышен хлопок, после чего грузовик охватило огнем. Пожар вскоре перекинулся на машины, стоявшие рядом с дилерскими центрами.

Se registra una fuerte explosión cerca del aeropuerto de Bolonia, Italia pic.twitter.com/toIJTQ5BC2 — Héctor (@JimenezLandin) 6 августа 2018 г.

В результате инцидента пострадали несколько человек, точное количество не сообщается, пишет Rainews 24. О жертвах ЧП также информации не поступало.