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Рядом с итальянским аэропортом прогремел взрыв

ЧП произошло в Болонье

Серьезный инцидент случился на трассе, проходящей поблизости от воздушной гавани.

По сведениям очевидцев, на дороге прямо во время движения взорвался грузовик. С места происшествия появились фото.

По предварительным данным, машина перевозила легковоспламеняющиеся вещества, пишет Repubblica. Издание Il Resto del Carlino уточнило, что в районе взрыва был слышен хлопок, после чего грузовик охватило огнем. Пожар вскоре перекинулся на машины, стоявшие рядом с дилерскими центрами.

В результате инцидента пострадали несколько человек, точное количество не сообщается, пишет Rainews 24. О жертвах ЧП также информации не поступало.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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