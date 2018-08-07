Раскрыта причина избиения звезды "Такси" в Москве

Здоровье
- Мужчин уличили в странной интимной слабости
- У тучных людей нашли новый недостаток
- Рак научились усыплять
714 новости
Французского актера Сами Насери ударили из-за того, что он
очень хотел первым спеть в караоке.
По данным РИА ФАН, Насери попросту не поделил микрофон с другим гостем, в результате чего тот сильно ударил его по лицу.
Ранее стало известно, что звезду саги "Такси" избили приезжие из Белоруссии.
В Туманном Альбионе готовы на все ради своих политических интересов
Причин для подорожания несколько