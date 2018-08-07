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Раскрыта причина избиения звезды "Такси" в Москве

Насери не поделил с обидчиком микрофон

Французского актера Сами Насери ударили из-за того, что он очень хотел первым спеть в караоке.

По данным РИА ФАН, Насери попросту не поделил микрофон с другим гостем, в результате чего тот сильно ударил его по лицу.

Ранее стало известно, что звезду саги "Такси" избили приезжие из Белоруссии. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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