В Крыму разбился турист

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Приезжий из Петербурга сорвался со скалы

Инцидент произошел в Алуште 8 августа. Молодой парень упал с горы при спуске с плато "Чатыр-Даг".

В региональном главке МЧС сообщили, что 21-летний альпинист получил травмы головы и конечностей, в результате чего утратил способность двигаться. О случившемся сообщил приятель пострадавшего. По его звонку на место приехали спасатели и срочно оказали молодому человеку медицинскую помощь.

В МЧС объяснили, что приезжие экстремалы часто недооценивают особенности местного ландшафта.

"Туристы, не рассчитав собственные возможности и силы, не зная особенностей рельефа или задержавшись до темного времени суток, часто оказываются в затруднительном положении, вследствие чего вынуждены прибегать к помощи спасателей", – цитирует Flashnord  и.о. главы МЧС в регионе Александра Еремеева.

Пострадавшего госпитализировали в Симферопольскую больницу.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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