Карнавал насилия: Праздник в Манчестере закончился расстрелом людей
Стрельба произошла на юге Манчестера. В районе Мосс Сайд проходила карибская вечеринка, по окончанию которой через некоторое время раздались выстрелы.
По словам начальника отдела полиции города Дебби Дули, в момент происшествия на улице было многолюдно, поскольку праздник завершился буквально за пару часов до первых выстрелов. В результате были ранены 10 человек, передает Sky News.
В полиции рассказали, что правоохранители уже работают на месте инциденты.
"Этот район подвергается обыску и проверке, пока мы также пытаемся поговорить как можно с большим количеством людей, насколько это возможно, и пересматриваем [записи] системы видеонаблюдения, чтобы получить все факты", – говорится на сайте полиции Манчестера.
О причинах стрельбы пока ничего не известно.
В Сети появилось видео с места происшествия.
Shooting at Manchester Moss Side post carnival street party pic.twitter.com/b3jRjuNMrz— UK Rap (@UKRap) 12 августа 2018 г.
Афины рвут связи с Москвой
Трения между странами усиливаются
Эрдоган нашел замену доллару
Турецкий лидер не намерен проигрывать экономическую войну Америке
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Киев показал секретную технику перед парадом
- Украина приготовилась дернуть стоп-кран
- Киев предрек блокаду Азовского моря
НЛО
- В море поймали пришельца
- Бермудский треугольник скрыл невероятное
- Астронавт столкнулся с загадочным существом в космосе
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина