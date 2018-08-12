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Карнавал насилия: Праздник в Манчестере закончился расстрелом людей

В Сети появилось видео с места происшествия в английском городе

Стрельба произошла на юге Манчестера. В районе Мосс Сайд проходила карибская вечеринка, по окончанию которой через некоторое время раздались выстрелы. 

По словам начальника отдела полиции города Дебби Дули, в момент происшествия на улице было многолюдно, поскольку праздник завершился буквально за пару часов до первых выстрелов. В результате были ранены 10 человек, передает Sky News.

В полиции рассказали, что правоохранители уже работают на месте инциденты.

"Этот район подвергается обыску и проверке, пока мы также пытаемся поговорить как можно с большим количеством людей, насколько это возможно, и пересматриваем [записи] системы видеонаблюдения, чтобы получить все факты", – говорится на сайте полиции Манчестера.

О причинах стрельбы пока ничего не известно. 

В Сети появилось видео с места происшествия.



Артем ВЕСЕЛЫЙ
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