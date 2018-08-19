В страшном ДТП на Ставрополье погибли люди

Автобус с десятками пассажиров врезался в грузовик

Авария произошла рано утром 19 августа на 295-м километре федеральной трассы "Кавказ" между населенными пунктами Куршава и Курсавка (Андроповский район).

Информация о ДТП поступила спасателям в 04:05 утра, сообщили в управлении МЧС по региону.

Следовавший из Тбилиси в Краснодар автобус "Сетра" столкнулся с зерновозом "Камаз". В результате происшествия, погибли по меньшей мере два человека, оба ехали в автобусе. Еще 17 были госпитализированы с серьезными травмами, пишет "Комсомольская правда".

Общее число пострадавших составило 28 человек, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Всего в автобусе было 40 человек, в том числе и дети. В администрации Андроповского района рассказали ТАСС, что двое детей, ехавших в автобусе, получили тяжелые травмы. Их увезли в больницу. Также там уточнили агентству, что погибшими были граждане России и Грузии.

По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель автобуса, который не справился с управлением.

С места происшествия появились видео, на которых запечатлены последствия страшной аварии.