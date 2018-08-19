На Сахалине на заводе обрушилась крыша

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У бывшего целлюлозно-бумажного предприятия рухнула кровля, в результате чего под завалами оказались несколько человек, которые выполняли работы в здании.
По словам главы ГО и ЧС администрации Поронайского района Владимира Ахметшина, обрушение привело к гибели одного работника, еще как минимум пятеро пострадали. Их госпитализировали, передает РИА "Новости".
Под обломками крыши все еще могут оставаться двое человек.
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