На Сахалине на заводе обрушилась крыша

В момент происшествия внутри находились люди

У бывшего целлюлозно-бумажного предприятия рухнула кровля, в результате чего под завалами оказались несколько человек, которые выполняли работы в здании.

По словам главы ГО и ЧС администрации Поронайского района Владимира Ахметшина, обрушение привело к гибели одного работника, еще как минимум пятеро пострадали. Их госпитализировали, передает РИА "Новости".

Под обломками крыши все еще могут оставаться двое человек.