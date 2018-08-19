В Москве днем посреди улицы расстреляли женщину

Палачом жертвы выступил ее бывший муж

Убийство произошло утром 19 августа на Башиловской улице около продуктового магазина.

По данным следствия, женщину застрелил ее экс-супруг, сообщили в управлении СК РФ по Москве.

"От полученного ранения женщина скончалась на месте проишествия. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством", – говорится в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал "112", убийцей оказался 67-летний пенсионер Анатолий С. Мужчина долгое время сидел в засаде, поджидая бывшую жену. Очевидцы слышали минимум четыре выстрела.



