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Неприятнейший инцидент произошел в Краснодарском крае.
На одном из пляжей Туапсе частично обрушилась скала, нависающая над отдыхающими. В результате камнепада пострадали припаркованные по близости машины.
Из людей никто не пострадал, но произошедшее серьезно напугало туристов.
Паблик "Типичный Краснодар" опубликовал видео с места происшествия.
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