Камнепад застал отдыхающих врасплох

Неприятнейший инцидент произошел в Краснодарском крае.

На одном из пляжей Туапсе частично обрушилась скала, нависающая над отдыхающими. В результате камнепада пострадали припаркованные по близости машины.

Из людей никто не пострадал, но произошедшее серьезно напугало туристов.

Паблик "Типичный Краснодар" опубликовал видео с места происшествия.