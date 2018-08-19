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Скала рухнула на пляж с туристами в Туапсе

Камнепад застал отдыхающих врасплох

Неприятнейший инцидент произошел в Краснодарском крае.

На одном из пляжей Туапсе частично обрушилась скала, нависающая над отдыхающими. В результате камнепада пострадали припаркованные по близости машины. 

Из людей никто не пострадал, но произошедшее серьезно напугало туристов.

Паблик "Типичный Краснодар" опубликовал видео с места происшествия.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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