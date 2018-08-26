Автобус с туристами разбился в страшном ДТП в Болгарии

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Авария произошла в Искырском ущелье 25 августа. В салоне находились 33 человека.
Об этом сообщила газета Sofia Globe.
Как пишет издание БГНЕС со ссылкой на главу МВД Болгарии Валентина Радева, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего тот слетел с дороги и перевернулся. При этом он мог столкнуться еще с другими машинами.
По последним данным, ДТП унесло жизни 16 человек пассажиров автобуса, еще 21 были госпитализированы. Посольство РФ в Болгарии сейчас выясняет, есть ли среди жертв или пострадавших россияне, пишет РИА "Новости".
В связи с происшествием понедельник, 27 августа, будет объявлен днем траура.
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