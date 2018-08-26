В Москве случилось массовое ДТП

На МКАД столкнулись несколько машин

На северо-западе Москвы произошла авария с участием шести автомобилей.

Как рассказали в экстренных службах города, ДТП зафиксировали на 66-м километре МКАД перед въездом на Спасский мост.

"По предварительным данным, пострадал ребенок 2009 года рождения", – рассказал источник РИА "Новости".

Еще нескольким людям понадобилось обследование у врачей.