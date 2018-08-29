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СМИ: В Москве погиб топ-менеджер крупнейшего в России металлургического комбината

Его тело нашли в центре столицы

Вице-президент группы "НМЛК" Бруно Чарльз Де Куман обнаружен мертвым.

Как сообщает Mash, предположительная версия произошедшего – мужчина выпал из окна.

"Новолипецкий металлургический комбинат" (НМЛК) является самым большим в стране предприятием по литью металла. Де Куман отвечал в компании за исследования и разработки.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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