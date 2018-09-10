Российские хоккеисты попали в ДТП

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Игроки ХК "Сочи" во время поездки в Санкт-Петербург на матч против
местного СКА пережили неприятный момент. Об этом рассказал защитник команды
Никита Щитов.
"Наш автобус попал в небольшое ДТП, на игру с питерским СКА добираемся на метро", – написал он в Instagram.
Матч в рамках Континентальной хоккейной лики (КХЛ) между "Сочи" и СКА был назначен на 10 сентября 19:30.
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