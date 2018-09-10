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Российские хоккеисты попали в ДТП

Клуб "Сочи" угодил в неприятности по дороге на игру

Игроки ХК "Сочи" во время поездки в Санкт-Петербург на матч против местного СКА пережили неприятный момент. Об этом рассказал защитник команды Никита Щитов.

"Наш автобус попал в небольшое ДТП, на игру с питерским СКА добираемся на метро", – написал он в Instagram.

Матч в рамках Континентальной хоккейной лики (КХЛ) между "Сочи" и СКА был назначен на 10 сентября 19:30.

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Наш автобус попал в небольшое дтп, на игру с Питерским СКА добираемся на метро#хксочи#команда#сезон20182019#никитащитов

Публикация от Никита Щитов (@nik_shchitov_42)


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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