Российские хоккеисты попали в ДТП

Клуб "Сочи" угодил в неприятности по дороге на игру

Игроки ХК "Сочи" во время поездки в Санкт-Петербург на матч против местного СКА пережили неприятный момент. Об этом рассказал защитник команды Никита Щитов.



"Наш автобус попал в небольшое ДТП, на игру с питерским СКА добираемся на метро", – написал он в Instagram.

Матч в рамках Континентальной хоккейной лики (КХЛ) между "Сочи" и СКА был назначен на 10 сентября 19:30.