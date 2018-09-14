Российского боксера арестовали в Таиланде

Участие в боях обернулось тюрьмой

Спортсмен Александр Ивкин из подмосковного города Одинцово оказался за решеткой в Таиланде после выступления на международном соревновании по мур-тай.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", 28-летнего боксера арестовали прямо в аэропорту Бангкока, когда он уже собирался вылететь домой.

По словам тренера боксера Романа Насонов, причиной ареста стало нарушение миграционного законодательства страны.

"Саша сказал, что утром заплатит штраф и его выпустят. Я встревожился, так как много раз бывал в Таиланде и знаю, что за это не задерживают", – сказал Насонов.

Позже Ивкин написал ему с другого номера, что попал в тюрьму, после чего связь с ним была утеряна.

Насонов добавил, что у российского МИД пока по Ивкину нет никакой информации.