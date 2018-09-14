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Известный музыкант пропал в Подмосковье при загадочных обстоятельствах

Его страницы в соцсети были удалены незадолго до исчезновения

В городе Павловский Посад исчез диджей Егор Горбачев, выступающий под псевдонимом GORBY EА. 

По словам брата музыканта Юрия, Егор пропал 2 сентября. Одет он был налегке – футболка, шорты и тапочки. 

"Не взял с собой ни сумку, ни документы, только телефон, который с того дня все время отключен. А его страницы в соцсетях сразу же были удалены", – рассказал брат диджея интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Он добавил, что исчезновение Егора ничто не предвещало – тот ни с кем накануне не ссорился и уезжать не собирался.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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