В Астане приземлился горящий самолет с пассажирами (видео)

На борту находилось почти 100 человек

В аэропорту столицы Казахстана экстренно село воздушное судно с людьми из-за загоревшегося двигателя. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации страны.

"После посадки рейса КС-982 авиакомпании Эйр Астана направлением Атырау-Астана, тип воздушного судна А320, произошло задымление левого двигателя. Силами пожарной части аэропорта своевремено приняты меры, задымление потушено", – говорится в сообщении.

На борту самолета находились 91 пассажир и восемь членов экипажа. Никто из них не пострадал.

