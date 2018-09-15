В Астане приземлился горящий самолет с пассажирами (видео)

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В аэропорту столицы Казахстана экстренно село воздушное судно с людьми из-за загоревшегося двигателя. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации страны.
"После посадки рейса КС-982 авиакомпании Эйр Астана направлением Атырау-Астана, тип воздушного судна А320, произошло задымление левого двигателя. Силами пожарной части аэропорта своевремено приняты меры, задымление потушено", – говорится в сообщении.
На борту самолета находились 91 пассажир и восемь членов экипажа. Никто из них не пострадал.
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