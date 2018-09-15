Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Астане приземлился горящий самолет с пассажирами (видео)

На борту находилось почти 100 человек

В аэропорту столицы Казахстана экстренно село воздушное судно с людьми из-за загоревшегося двигателя. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации страны.

"После посадки рейса КС-982 авиакомпании Эйр Астана направлением Атырау-Астана, тип воздушного судна А320, произошло задымление левого двигателя. Силами пожарной части аэропорта своевремено приняты меры, задымление потушено", – говорится в сообщении.

На борту самолета находились 91 пассажир и восемь членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

От доллара откажутся в три счета

Использование американской валюты создает риски для российской экономики

Откровения "отравителей" Скрипалей стали последними

Петров и Боширов пропали после интервью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей