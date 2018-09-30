В Якутии рухнул самолет

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ЧП произошло в Морском районе Якутии.
Как сообщает Telegram-канал Life Shot, самолет Robinson совершил жесткую посадку. Пилот выжил и смог связаться со спасателями. На место инцидента вылетел вертолет МЧС.
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