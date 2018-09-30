В ДНР прогремел взрыв

Погибли дети

В Горловке около нулевого блокпоста в лесопосадке сработало взрывное устройство.

Об этом сообщает "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на мэра города Ивана Приходько.

По его словам, взорвалась осколочная противопехотная мина.

"По информации МЧС… трое детей погибли, один в тяжёлом состоянии доставлен в больницу", – цитирует агентство градоначальника.



