Умер знаменитый певец

Печальное известие пришло из США

На 85-м году жизни скончался блюзовый исполнитель Отис Раш. Об этом сообщил его менеджер.

По его словам, причиной смерти стало осложнение после перенесенного 15 лет назад инсульта, передает NBC News.

Раш родился в 29 апреля 1935 года в штате Миссисипи. За свою карьеру он записал около десятка пластинок. Его творчество повлияло на таких знаменитых гитаристов как Эрик Клэптон и Стиви Рэй Вон.