Умер знаменитый певец

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На 85-м году жизни скончался блюзовый исполнитель Отис Раш. Об этом сообщил его менеджер.
По его словам, причиной смерти стало осложнение после перенесенного 15 лет назад инсульта, передает NBC News.
Раш родился в 29 апреля 1935 года в штате Миссисипи. За свою карьеру он записал около десятка пластинок. Его творчество повлияло на таких знаменитых гитаристов как Эрик Клэптон и Стиви Рэй Вон.
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