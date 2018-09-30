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Умер знаменитый певец

Печальное известие пришло из США

На 85-м году жизни скончался блюзовый исполнитель Отис Раш. Об этом сообщил его менеджер.

По его словам, причиной смерти стало осложнение после перенесенного 15 лет назад инсульта, передает NBC News.

Раш родился в 29 апреля 1935 года в штате Миссисипи. За свою карьеру он записал около десятка пластинок. Его творчество повлияло на таких знаменитых гитаристов как Эрик Клэптон и Стиви Рэй Вон.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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