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Крупная авария случилась в столице на пересечении улиц
Планерная и Свободы.
Как сообщает Mash, в результате происшествия травмы получили 13 человек. Четверо из них – тяжелые увечья.
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что ДТП произошло с участием четырех легковых авто и пассажирской маршруткой.
Информации о жертвах пока не поступало.
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