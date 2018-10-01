Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Москве произошло крупное ДТП

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Столкнулись пассажирские маршрутки и несколько легковушек

Крупная авария случилась в столице на пересечении улиц Планерная и Свободы.

Как сообщает Mash, в результате происшествия травмы получили 13 человек. Четверо из них – тяжелые увечья.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что ДТП произошло с участием четырех легковых авто и пассажирской маршруткой.

Информации о жертвах пока не поступало.

Статья дополняется

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Доллар скоро обвалится

Российскую валюту недооценили

Культурный шок: европейцы оценили Крым

Норвежцы намерены рассказать всю правду о полуострове

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей