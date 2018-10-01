Столкнулись пассажирские маршрутки и несколько легковушек

Крупная авария случилась в столице на пересечении улиц Планерная и Свободы.



Как сообщает Mash, в результате происшествия травмы получили 13 человек. Четверо из них – тяжелые увечья.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что ДТП произошло с участием четырех легковых авто и пассажирской маршруткой.

Информации о жертвах пока не поступало.

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