В Москве обрушились леса строящегося комплекса

Нибиру
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Инцидент случился в ЖК "Сетунь" на Минской улице, где сейчас работают спасатели.
По данным LIFE SHOT, во время работ рухнули строительные леса. В результате пострадали восемь человек. Двое из них были доставлены в больницу на вертолете.
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