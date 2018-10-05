В Москве обрушились леса строящегося комплекса

ЧП произошло на западе столице

Инцидент случился в ЖК "Сетунь" на Минской улице, где сейчас работают спасатели.

По данным LIFE SHOT, во время работ рухнули строительные леса. В результате пострадали восемь человек. Двое из них были доставлены в больницу на вертолете.