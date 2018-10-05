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Раскрыты подробности крушения МиГ-29 в Подмосковье

Во время полета пилоты столкнулись с целой серией сбоев

Летчики-испытатели МиГ-29, который рухнул в Московской области, до последнего пытались удержать машину в воздухе с горящим двигателем. Об этом рассказал Герой России, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев.

По его словам, за штурвалом находились его ученики – Александр Крутов и Михаил Кондратенко. Оба успели катапультироваться до падения истребителя.

"Мы еще вчера хотели летать, но вчера погода была неважная. Мало ли что, полет очень серьезный, испытательный. Перенесли на сегодня. Но начался пожар двигателя, целая система отказов", – рассказал Толбоев в эфире радиостанции "Национальная служба новостей".

Он также призвал дождаться итогов изучения обломков самолета, которые должны выявить причину крушения.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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