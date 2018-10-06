Отдохнул на славу: пенсионер из Петербурга потерял квартиру во время отпуска

Жилье владельца успели дважды перепродать коммунальщики

Житель Петербурга лишился четырехкомнатной жилплощади, пока проводил время на отдыхе. Об этом рассказали в городской прокуратуре.

Мужчина какое-то время находился далеко от города, и за время его отсутствия квартиру сначала продали, а затем перепродали еще раз.

Когда хозяин вернулся домой, то запросил сведения по задолженности за "коммуналку". В ответ ему заявили, что указанная недвижимость больше не в его собственности.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.