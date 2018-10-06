Отдохнул на славу: пенсионер из Петербурга потерял квартиру во время отпуска

Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
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- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
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Житель Петербурга лишился четырехкомнатной жилплощади, пока проводил время на отдыхе. Об этом рассказали в городской прокуратуре.
Мужчина какое-то время находился далеко от города, и за время его отсутствия квартиру сначала продали, а затем перепродали еще раз.
Когда хозяин вернулся домой, то запросил сведения по задолженности за "коммуналку". В ответ ему заявили, что указанная недвижимость больше не в его собственности.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Киев раскрыл запасной план в случае запуска российского газопровода