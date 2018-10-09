ЧП в Орле: троллейбус врезался в толпу

Есть погибшие

Инцидент произошел на пешеходном переходе улицы.

Как сообщает местный телеканал "Истоки ТВ", в результате происшествия погибли трое человек.

На месте работают спасатели. Они пытаются вызволить двоих человек из-под троллейбуса. Еще одна пострадавшая находится в карете "скорой помощи". Врачи прилагают все усилия, чтобы спасти ей жизнь.