ЧП в Орле: троллейбус врезался в толпу

Нибиру
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Инцидент произошел на пешеходном переходе улицы.
Как сообщает местный телеканал "Истоки ТВ", в результате происшествия погибли трое человек.
На месте работают спасатели. Они пытаются вызволить двоих человек из-под троллейбуса. Еще одна пострадавшая находится в карете "скорой помощи". Врачи прилагают все усилия, чтобы спасти ей жизнь.
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