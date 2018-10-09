Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Рязани горит здание ФСИН

Огонь вспыхнул на самом верху шестиэтажного здания

В Рязани загорелся учебный корпус Федеральной службы исправления наказания (ФСИН).

На месте работают пожарные, сообщает Telegram-канал "112".



Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы устроили шоу в ПАСЕ с резиновыми изделиями

Делегация Незалежной попыталась устроить мини-Солсбери в Страсбурге

Нечем крыть: Лондон опозорился с угрозами атаковать Москву

Британское правительство не дает никаких подробностей на фоне обвинений нашей страны в захвате островов и заявлений о назревающем конфликте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей