В Рязани горит здание ФСИН

Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
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В Рязани загорелся учебный корпус Федеральной службы исправления наказания (ФСИН).
На месте работают пожарные, сообщает Telegram-канал "112".
Делегация Незалежной попыталась устроить мини-Солсбери в Страсбурге
Британское правительство не дает никаких подробностей на фоне обвинений нашей страны в захвате островов и заявлений о назревающем конфликте