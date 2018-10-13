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"Трезвая Россия" потребовала наказания за избиение своих активистов

Фото: Global Look Press/Russian Look/Viktor Pogontsev
Во время рейда в Дагестане разъяренные продавцы напали на членов организации

Конфликт между сторонниками "Трезвой России" и предпринимателями произошел ночь 12 октября на одном из складов с алкоголем.

Активисты выяснили, что на складе хранилась поддельная продукция. Присутствовавшая на месте семья владельцев спиртного затеяла потасовку, в результате которой пострадала координатор проекта Яна Иванова. Врачи выявили у нее открытый перелом носа и сотрясение мозга. Также был избит местный сотрудник "Трезвой России" Шамиль Алиев. Обоих доставили в больницу.

На видеозаписи с камеры видно, что драку затеяли именно предприниматели. По словам руководителя "Трезвой России" Султана Хамзаева, организация намерена добиться особого тщательного расследования.

"Мы будем добиваться справедливости. Преступник,  посягнувший на здоровье и жизнь людей  должен сидеть в тюрьме. А учитывая тот факт, что нападение было совершенно на гражданских активистов, которые борются с незаконной продажей алкоголя, разбирательство по этому делу должно вестись особо тщательно и оперативно", – заявил он.

Напавшие на активистов до сих пор остаются на свободе. Их делом занимаются сотрудники федерального и регионального МВД.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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