В Москве спалили церковь и воскресную школу

Оба строения поджог неизвестный

Пожар произошел в ночь на 13 октября. Оба здания полностью не сгорели, так как во время приехали пожарные, однако был нанесен существенный урон.

Как рассказали в Восточном викариантсве, преступник поджог временный деревянный храм и воскресную школ, расположенные на востоке Москвы в Ухтомке. В результате происшествия в учебном заведении выгорели два класса и пристройка к храма. Само здание для богослужений удалось спасти благодаря бдительному сторожу.

Поджигатель попал на видео. По словам настоятеля постаревшего храма иерея Федора Янковского, тот был один, его лицо было спрятано под маской. На спине у него был рюкзак, а в руках пара бутылок с жидкостью.

"Он сначала обливал наружные стены деревянного храма и воскресной школы жидкостью из бутылок, потом поджег и где-то без двух минут четыре скрылся с заднего двора", – цитирует его РИА "Новости".

Иерей отметил, что у храма не было проблем с кем-либо из горожан, никто не выражал своего недовольства.