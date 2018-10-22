Автобус попал в смертельную аварию в Нижегородской области

Есть погибший и пострадавшие

ДТП произошло рано утром на 15-м километре трассы Нижний Новгород – Касимов.

Автобус с пассажирами лоб в лоб столкнулся с легковушкой, которая выскочила на встречную полосу. Как рассказали РИА "Новости" в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, водитель авто не совладал с управлением.

В результате столкновения виновник происшествия погиб. Травмы получили 13 человек, ехавших в автобусе, передает "Интерфакс-Россия".