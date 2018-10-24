"У нас погода отличная": Туапсе смыло ливнем

Нибиру
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В Краснодарском крае обильные дожди привели к мощному наводнению
в Туапсе.
В Сети появились кадры бушующей в городе стихии. На видео видно, как различные конструкции буквально смывает потоками воды.
"Всем привет из Туапсе, у нас погода отличная! Все хорошо, небольшой дождик идет… Че-то тут кипиш какой-то", – иронизирует автор видео.
Как сообщает Mash, спасатели спешно эвакуируют горожан.
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