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"У нас погода отличная": Туапсе смыло ливнем

Жителей города срочно эвакуируют

В Краснодарском крае обильные дожди привели к мощному наводнению в Туапсе.

В Сети появились кадры бушующей в городе стихии. На видео видно, как различные конструкции буквально смывает потоками воды.

"Всем привет из Туапсе, у нас погода отличная! Все хорошо, небольшой дождик идет… Че-то тут кипиш какой-то", – иронизирует автор видео.

Как сообщает Mash, спасатели спешно эвакуируют горожан.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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