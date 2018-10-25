Вице-мэра утопающего Сочи отправили за решетку

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Заместитель мэра Сочи Иван Бомбергер помещен под стражу,
сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
По ее словам, вице-мэра арестовали по делу о превышении должностных полномочий.
"Чиновник превысил свои полномочия, выдав при отсутствии законных оснований разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач, создав угрозу возникновения чрезвычайной ситуации и прекращению подачи электроэнергии", – сказала Петренко.
Стоит отметить, что Сочи оказался в эпицентре наводнения, которое произошло в Краснодарском крае в результате мощных ливней.
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