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Вице-мэра утопающего Сочи отправили за решетку

Заммэра арестовали из-за превышения полномочий

Заместитель мэра Сочи Иван Бомбергер помещен под стражу, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, вице-мэра арестовали по делу о превышении должностных полномочий.

"Чиновник превысил свои полномочия, выдав при отсутствии законных оснований разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач, создав угрозу возникновения чрезвычайной ситуации и прекращению подачи электроэнергии", – сказала Петренко.

Стоит отметить, что Сочи оказался в эпицентре наводнения, которое произошло в Краснодарском крае в результате мощных ливней. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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