Вице-мэра утопающего Сочи отправили за решетку

Заммэра арестовали из-за превышения полномочий

Заместитель мэра Сочи Иван Бомбергер помещен под стражу, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.



По ее словам, вице-мэра арестовали по делу о превышении должностных полномочий.

"Чиновник превысил свои полномочия, выдав при отсутствии законных оснований разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач, создав угрозу возникновения чрезвычайной ситуации и прекращению подачи электроэнергии", – сказала Петренко.

Стоит отметить, что Сочи оказался в эпицентре наводнения, которое произошло в Краснодарском крае в результате мощных ливней.