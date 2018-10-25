В Москве у метро подстрелили полицейского

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Около метро Щукинская на северо-западе столице неизвестный
выстрелил в сотрудника полиции.
Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
ЧП случилось у дома 76. В результате полицейский получил ранение в голову. Выжил ли он и в каком состоянии находится, не уточняется.
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