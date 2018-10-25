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В Москве у метро подстрелили полицейского

Мужчина получил тяжёлое ранение

Около метро Щукинская на северо-западе столице неизвестный выстрелил в сотрудника полиции.

Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

ЧП случилось у дома 76. В результате полицейский получил ранение в голову. Выжил ли он и в каком состоянии находится, не уточняется.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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