Сообщение о тяжелом ранении полицейского в Москве оказалось ложным

Нибиру
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Информация о том, что около метро Щукинская на северо-западе
столицы сотруднику полиции выстрелили в голову, не подтвердилась.
В пресс-службе главка МВД по Москве сообщили телеканалу "360" о том, что никакого нападения не было. Это подтвердили и источники "Вестей.ru".
Москву хотят покарать дважды – за морской конфликт с Украиной и за Крымский мост
Трубопроводом заинтересовалась Италия