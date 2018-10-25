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Сообщение о тяжелом ранении полицейского в Москве оказалось ложным

В МВД опровергли нападение

Информация о том, что около метро Щукинская на северо-западе столицы сотруднику полиции выстрелили в голову, не подтвердилась.

В пресс-службе главка МВД по Москве сообщили телеканалу "360" о том, что никакого нападения не было. Это подтвердили и источники "Вестей.ru".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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