Сообщение о тяжелом ранении полицейского в Москве оказалось ложным

В МВД опровергли нападение

Информация о том, что около метро Щукинская на северо-западе столицы сотруднику полиции выстрелили в голову, не подтвердилась.



В пресс-службе главка МВД по Москве сообщили телеканалу "360" о том, что никакого нападения не было. Это подтвердили и источники "Вестей.ru".