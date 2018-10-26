В Москве готовилась серия терактов

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ФСБ России предотвратила крупные теракты. Самодельные бомбы планировалось привести в действие в столице.
У боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ изъяты огнестрельное оружие, взрывные устройства и схемы их изготовления, а также отчеты и деньги. Серия резонансных терактов задумывалась в условиях повышенной конспирации.
Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
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