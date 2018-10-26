В Москве готовилась серия терактов

Боевиков задержали

ФСБ России предотвратила крупные теракты. Самодельные бомбы планировалось привести в действие в столице.

У боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ изъяты огнестрельное оружие, взрывные устройства и схемы их изготовления, а также отчеты и деньги. Серия резонансных терактов задумывалась в условиях повышенной конспирации.

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.