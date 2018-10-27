Нибиру
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Рухнувшая переправа через реку Осиновка в Приморском крае привела к жертвам. Ими оказались молодая девушка и трехлетняя девочка, которые находились в "Мазде".
Машину буквально раздавило прицепом грузовика, который вез картофель впереди легковушки. В Сети появились кадры ужасной аварии.
Как пишет "Росбалта" мост рухнул из-за того, что грузовик превысил в полтора раза разрешенный на мосту вес.
В селах Осиновка и Даниловка, рядом с которым произошла авария, введен режим ЧС.
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