В результате инцидента насмерть раздавило женщину с ребенком

Рухнувшая переправа через реку Осиновка в Приморском крае привела к жертвам. Ими оказались молодая девушка и трехлетняя девочка, которые находились в "Мазде".

Машину буквально раздавило прицепом грузовика, который вез картофель впереди легковушки. В Сети появились кадры ужасной аварии.

Как пишет "Росбалта" мост рухнул из-за того, что грузовик превысил в полтора раза разрешенный на мосту вес.

В селах Осиновка и Даниловка, рядом с которым произошла авария, введен режим ЧС.