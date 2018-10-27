Стрелок убил семерых во время бойни в Питтсбурге

Мужчина сдался полиции

В результате стрельбы в американской синагоге погибли 7 человек. По другим данным, число погибших достигло 8.



Об этом сообщили в местной полиции, передает CBS.

Сам стрелок сдался, его личность раскрыта. Его зовут Роберт Боуэрс, передает Mash.