Устроивший бойню в Питтсбурге стрелок оказался ярым антисемитом

Нибиру
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Американец Роберт Боуэрс открыл стрельбу в синагоге из-за сильной неприязни к ее посетителям.
Как сообщает CBS, в момент поимки он кричал антисемитские лозунги "Все евреи должны умереть".
Отмечается, что во время перестрелки с полицией он убил двух стражей правопорядка. По последним данным, он убил восемь человек.
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