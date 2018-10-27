Устроивший бойню в Питтсбурге стрелок оказался ярым антисемитом

При задержании он призывал уничтожать людей другой национальности

Американец Роберт Боуэрс открыл стрельбу в синагоге из-за сильной неприязни к ее посетителям.

Как сообщает CBS, в момент поимки он кричал антисемитские лозунги "Все евреи должны умереть".

Отмечается, что во время перестрелки с полицией он убил двух стражей правопорядка. По последним данным, он убил восемь человек.