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В Петербурге автобус с людьми попал в жуткую аварию

Пассажиры погибли

В Санкт-Петербурге произошло крупное ДТП. Микроавтобус столкнулся с грузовиком, после чего загорелся.

Об этом сообщает Mash.

Жертвами происшествия стали шесть человек. В Сети появилось фото с места аварии, на котором видно, что микроавтобус практически полностью сгорел.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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