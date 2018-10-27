В Петербурге автобус с людьми попал в жуткую аварию

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В Санкт-Петербурге произошло крупное ДТП. Микроавтобус столкнулся с грузовиком, после чего загорелся.
Об этом сообщает Mash.
Жертвами происшествия стали шесть человек. В Сети появилось фото с места аварии, на котором видно, что микроавтобус практически полностью сгорел.
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