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В Москве экстренно сел пассажирский самолет

На борту произошло ЧП

В Шереметьево спешно приземлился авиалайнер, летевший из Сыктывкара.

Как сообщает НТВ, в самолете сработала пожарная сигнализация – якобы в грузовом отсеке произошел пожар. Однако в итоге тревога оказалась ложной.

При посадке никто не пострадал.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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