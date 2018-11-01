В Москве экстренно сел пассажирский самолет

На борту произошло ЧП

В Шереметьево спешно приземлился авиалайнер, летевший из Сыктывкара.

Как сообщает НТВ, в самолете сработала пожарная сигнализация – якобы в грузовом отсеке произошел пожар. Однако в итоге тревога оказалась ложной.

При посадке никто не пострадал.