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Все подтвердилось: насильников в погонах не спасли никакие алиби

Фото: мвд.рф
Доказательства преступления железобетонные

Экспертиза ДНК показала, что сотрудники региональных МВД все-таки надругались над своей 23-летней коллегой-дознавателем в ночь на 30 октября.

Об этом сообщает издание "Горобзор" со ссылкой на источник.

"В ходе исследования обнаружены биоматериалы начальника отдела по вопросам миграции", – рассказал собеседник.

Кроме того, врачи диагностировали у девушки множество характерных травм.

Во время следствия также выяснилось, как именно жертва попала в компанию к полицейским-извергам. Девушка утверждала, что ее позвали именно мужчины, однако на самом деле ее завлекла другая женщина-дознаватель, которая пока фигурирует в деле как свидетель.

Стоит отметить, что супруга одного из подозреваемых, 34-летнего инспектора по вопросам миграции Павла, заявила о наличии алиби у ее мужа. По ее словам, супруг в момент преступления был рядом с ней дома.

"Он приехал с работы где-то в 23.45 и сразу лег спать. Павел был абсолютно спокойным, трезвым, не выглядел взволнованным. В 6.30 как обычно прозвенел будильник. Муж спокойно встал, принял душ, оделся и поехал на работу", – рассказала она "Комсомольской правде" о роковом дне.

На следующий день вечером Павел позвонил ей и сказал, что задержится на работе до 22:00. Однако когда настало время, он так и не пришел. Женщина кинулась его искать, когда на часах было около трех ночи. На звонки муж не отвечал. Более того, абонент скоро совсем пропал. Утром 31 октября жена пустилась в поиски через его коллег, а к 11 утра тот пришел сам в сопровождении следователей. 

По словам женщины, она верит в невиновность Павла и настаивает на том, что его не было в той самой компании. 

Как сообщает telegram-канал Life Shot, один из подозреваемых уже арестован. Это один из начальников областного МВД Эдуард М. Его отправили в СИЗО на два месяца. Судьба еще двоих решается в эти минуты.

Статья дополняется

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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