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В здании компании Sony неизвестный напал с ножом на людей.
Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, нападавший порезал двух человек. Полиция задержала его. Здание эвакуировали.
В числе версий произошедшего называется теракт, передает Тelegram-канал "360".
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