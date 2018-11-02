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В Лондоне произошла резня

ЧП случилось в штаб-квартире знаменитой корпорации

В здании компании Sony неизвестный напал с ножом на людей.

Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, нападавший порезал двух человек. Полиция задержала его. Здание эвакуировали.

В числе версий произошедшего называется теракт, передает Тelegram-канал "360".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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