ЧП случилось в штаб-квартире знаменитой корпорации

В здании компании Sony неизвестный напал с ножом на людей.



Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, нападавший порезал двух человек. Полиция задержала его. Здание эвакуировали.

В числе версий произошедшего называется теракт, передает Тelegram-канал "360".