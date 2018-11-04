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Авиалайнер готовится к вынужденной посадке в Красноярске из-за ЧП на борту

В полете у самолета треснуло лобовое стекло

Летевший в китайский город Санья Boeing-737 в ближайшее время приземлится в красноярском аэропорту. 

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярска.

Как стало известно ранее, после вылета из Новосибирска у "Боинга" треснуло стекло в кабине пилотов. Экипаж принял решение посадить самолет.

"Самолёт рейса Новосибирск – Санья (Хайнань) вырабатывает топливо… Посадка запланирована на 17:30 (13:30 мск)", – рассказали РИА "Новости" в аэропорту Красноярска.

На борту самолета находится 172 человека, в том числе шесть членов экипажа.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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