Авиалайнер готовится к вынужденной посадке в Красноярске из-за ЧП на борту

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Летевший в китайский город Санья Boeing-737 в ближайшее время приземлится в красноярском аэропорту.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярска.
Как стало известно ранее, после вылета из Новосибирска у "Боинга" треснуло стекло в кабине пилотов. Экипаж принял решение посадить самолет.
"Самолёт рейса Новосибирск – Санья (Хайнань) вырабатывает топливо… Посадка запланирована на 17:30 (13:30 мск)", – рассказали РИА "Новости" в аэропорту Красноярска.
На борту самолета находится 172 человека, в том числе шесть членов экипажа.
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